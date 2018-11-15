В Москве поэт Иван Жданов угодил в больницу с ранением ягодицы. Сюжет о криминальной истории показал РЕН-ТВ. По телевидению показали, что русский поэт Иван Жданов в гостях у коллеги Виктора Куллэ распивал спиртное.

Между поэтом Ждановым и литературоведом Куллэ вспыхнул конфликт. В результате ранен Жданов. Полиция задержала Куллэ в его квартире в Юрловском проезде как подозреваемого в нападении на коллегу.

Позже писатель Даниэль Орлов написал об инциденте на своей странице в Facebook. "Вите Куллэ во вторник утром позвонил Амарсана и попросил приютить Ивана Жданова у себя... Жданов приехал трезвый, бодрый". Куллэ согласился и еще пригласил Ивана поучаствовать в ведении семинара поэзии совместно с Олесей Николаевой.

После семинара Жданов сходил на встречу. Возможном, там ему налили. Жданов прищел на вторую часть семинара уже "под градусом". Друг не оставил Жданова, у которого есть в Москве квартира, но там живёт сын. У себя дома Куллэ накормил приятеля ужином и уложил спать. А утром у Жданова "трубы горели". Но Куллэ отказал ему в алкоголе. Иван рассвирипел и накинулся на приютившего его коллегу с кулаками. Избитый литературовед попросил поэта покинуть его квартиру, "не доводить до греха".

Жданов ушел в другую комнату якобы за своими вещами. Когда Куллэ, не дождавшись его возвращения, вошел в комнату, увидел на полу лужу крови и нашёл Ивана у балконной двери с проколотой задницей.