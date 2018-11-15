Землетрясение в Катав-Ивановске не повлияло на работу электросетей «МРСК Урала»

Сегодня, 15 ноября, в 12-58 в Катав-Ивановске вновь было зафиксировано землетрясение. Его магнитуда составила 5,4, а интенсивность 6.0-6.5 баллов.

Эпицентр землетрясения находился в 210 километрах западнее Челябинска на глубине 10 километров, как и толчки до этого. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, на работу электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» оно также не повлияло.

Работники филиала «Челябэнерго» приняли дополнительные меры по поддержанию безопасности энергообъектов.