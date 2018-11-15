В ФАС сообщили об атаке хакеров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подверглась хакерской атаке на ресурсы ведомства. Атака началась в среду вечером и затронула как центральный аппарат, так и территориальные органы.

"Это была полноценная хакерская атака. Началось с массовой рассылки вируса на адреса ФАС, который ворует служебные логины и пароли", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что параллельно с этим шла активная хакерскя атака на информационные ресурсы, предположительно, с целью взлома.

служба информационной безопасности ФАС оперативно отреагировала, были приняты экстренные меры по защите. В настоящий момент "пострадавших нет", передает ТАСС.