В Москве внедорожник рухнул с моста ТТК, пострадал человек

Утром в среду, 14 ноября, в СМИ появилась информация о том, что на юге Москвы с моста рухнул внедорожник. Согласно последним данным осведомленных источников, в результате случившегося пострадал человек.

Авария произошла неподалеку от дома номер 19 на Большой Тульской улице. Внедорожник упал с моста Третьего транспортного кольца, передает "Свободная пресса".

Есть информация о том, что машина рухнула на парковку, которая расположена прямо под ТТК, цитирует собственный источник Агентство городских новостей "Москва". Пока не установлено, по какой причине автомобиль съехал с дороги и упал. Данные о состоянии пострадавшего уточняются.