Виновник смертельной аварии в Приморье сбежал с места ДТП и попал под машину
14 ноября 2018, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]
Виновник смертельного ДТП в Приморье сбежал с места аварии и почти сразу сам попал под машину. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 14 ноября, в региональном управлении МВД.
Известно, что первое дорожно-транспортное происшествие случилось, когда 24-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Isuzu и Suzuki. В результате удара у первого автомобиля возникла серьезная деформация кузова, которая спровоцировала смерть 28-летнего пассажира. Водитель же самостоятельно выбрался из салона и сбежал.
Как сообщает РИА "Новости", через несколько часов примерно в двух километрах от места первой аварии его сбил другой автомобиль марки Toyota, вследствие чего мужчина получил черепно-мозговую травму.
Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с летальным исходом.
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