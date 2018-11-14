Виновник смертельной аварии в Приморье сбежал с места ДТП и попал под машину

Виновник смертельного ДТП в Приморье сбежал с места аварии и почти сразу сам попал под машину. Соответствующую информацию предоставили утром в среду, 14 ноября, в региональном управлении МВД.

Известно, что первое дорожно-транспортное происшествие случилось, когда 24-летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Isuzu и Suzuki. В результате удара у первого автомобиля возникла серьезная деформация кузова, которая спровоцировала смерть 28-летнего пассажира. Водитель же самостоятельно выбрался из салона и сбежал.

Как сообщает РИА "Новости", через несколько часов примерно в двух километрах от места первой аварии его сбил другой автомобиль марки Toyota, вследствие чего мужчина получил черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с летальным исходом.