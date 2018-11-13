Видео: норвежский фрегат затонул после столкновения с танкером
13 ноября 2018, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]
Фрегат норвежских ВМС "Хельге Инстад", столкнувшийся на прошлой неделе с танкером "Сола", стремительно погружается под воду из-за лопнувших тросов, которыми он был закреплен у берега.
На минувшей неделе фрегат зафиксировали в положении над водой при помощи специальных приспособлений, но многие из торсов не выдержали возложенной на них нагрузки и лопнули.
Напомним, судно возвращалось с учений НАТО и врезалось в греческий нефтяной танкер. Танкер не пострадал. Фрегат же получил пробоину ниже ватерлинии и медленно пошел ко дну.
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