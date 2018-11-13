Видео: норвежский фрегат затонул после столкновения с танкером

Фрегат норвежских ВМС "Хельге Инстад", столкнувшийся на прошлой неделе с танкером "Сола", стремительно погружается под воду из-за лопнувших тросов, которыми он был закреплен у берега. У берегов Норвегии столкнулись фрегат и танкер, пострадали 7 человек‍

На минувшей неделе фрегат зафиксировали в положении над водой при помощи специальных приспособлений, но многие из торсов не выдержали возложенной на них нагрузки и лопнули.

Напомним, судно возвращалось с учений НАТО и врезалось в греческий нефтяной танкер. Танкер не пострадал. Фрегат же получил пробоину ниже ватерлинии и медленно пошел ко дну.



