Первый этаж детского сада в Екатеринбурге затопило кипятком

В Екатеринбурге первый этаж детского сада затопило кипятком из-за коммунальной аварии. Согласно последней информации, рядом с учреждением также провалился грунт на площади около 50 квадратных метров.

В ГУМЧС РФ по Свердловской области уточнили, что инцидент с провалом грунта произошел на улице Мельникова. Известно, что из-за этого в горячей воде оказались несколько легковушек. Два человека были эвакуированы из машин.

Как уточняет РИА "Новости", в результате аварии затопило первый этаж и подвал детского сада на улице Крылова. Специалисты при помощи гидроэлеватора откачивают кипяток из здания. Детей в скором времени отправят по домам, ожидается прибытие их родителей.