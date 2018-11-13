В Подмосковье поезд сбил человека

Во вторник, 13 ноября, стало известно, что в Подмосковье поезд насмерть сбил мужчину. Согласно последней информации источников и очевидцев аварии, происшествие случилось на станции Нахабино.

Граждане, которые присутствовали на платформе, сообщили, что человека буквально затянуло между платформой и вагоном состава. Как сообщает сегодня телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на некоторые данные, мужчина получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Эта информация уточняется.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают, по какой причине человек попал под колеса поезда.