В Подмосковье поезд сбил человека
13 ноября 2018, 13:45 [ «Аргументы Недели» ]
Во вторник, 13 ноября, стало известно, что в Подмосковье поезд насмерть сбил мужчину. Согласно последней информации источников и очевидцев аварии, происшествие случилось на станции Нахабино.
Граждане, которые присутствовали на платформе, сообщили, что человека буквально затянуло между платформой и вагоном состава. Как сообщает сегодня телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на некоторые данные, мужчина получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. Эта информация уточняется.
В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, которые устанавливают, по какой причине человек попал под колеса поезда.
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