При замене труб на западе Москвы были обнаружены скелеты четырех человек

При замене труб в районе Можайского переулка в Москве были обнаружены скелеты четырех человек. Об этом во вторник, 13 ноября, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

Согласно последней информации, смерть найденных людей наступила не менее семи лет назад. Страшная находка была сделана в минувший понедельник во время проведения работ по замене труб, уточняет РИА "Новости".

Сейчас специалисты выполняют все необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых будут установлены обстоятельства случившегося. Кроме того, эксперты планируют в ближайшее время узнать имена умерших. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.