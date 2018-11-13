Самолет Красноярск – Москва сразу после взлета вернулся в аэропорт

Самолет, следовавший по маршруту Красноярск – Москва, вернулся в аэропорт почти сразу после взлета. Boeing-738 вынужден был оперативно отправиться в аваиагавань из-за внезапно сработавшего датчика.

Согласно последней информации, рейс SU-1485 совершил незапланированную посадку из-за датчика открытия двери. Как сообщает "Свободная пресса", командир воздушного судна решил не рисковать и сесть в аэропорту Красноярска. Отмечается, что самолет приземлился в штатном режиме, ни один человек не пострадал.

В настоящий момент специалисты тщательно осматривают летательный аппарат и пытаются выяснить причину, по которой сработал датчик.