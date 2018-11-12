Два младенца погибли при пожаре в частном доме в Волгограде

Двое двухмесячных младенцев-близнецов погибли при пожаре, вспыхнувшем в частном доме в Волгограде. Об этом сообщает в понедельник следственное управление СК по Волгоградской области.

По данным следователей, в доме проживала семья, имеющая в своем составе семеро детей. Днем 12 ноября мать отправилась по делам в отделение банка и оставила ребят под присмотром супруга, который ненадолго отлучился к матери, живущей по соседству.

Со стороны соседнего здания мужчина увидел задымление в своем жилище. Он бросился спасать детей, но вывести из горящего здания успел только пятерых: малышки находились в дальней от входа комнате, и глава семейства не смог пробиться к ним сквозь огонь и завесу дыма.

Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются. В управлении сообщают, что семья пользовалась электрическим обогревателем, который мог стать причиной возгорания, передает агентство ТАСС.