Подросток впал в кому после тренировки по боксу в Рязани

Шестнадцатилетний студент колледжа в Рязани впал в кому после посещения тренировки по боксу. В настоящий момент следствие устанавливает обстоятельства получения подростком серьезной травмы.

Согласно последней информации, происшествие случилось еще 24 октября. Информация об инциденте быстро разлетелась по социальным сетям. Оказалось, что закрытую черепно-мозговую травму получил Алексей Д. 2002 года рождения.

Как сообщает РИА "Новости", подросток вернулся после тренировки в общежитие и пожаловался на сильную головную боль. В машине "скорой помощи" пациент впал в кому. Несколько дней назад он вышел из этого состояния, однако студент по-прежнему нетранспортабелен.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Есть информация, что юноша пострадал от действий других молодых спортсменов, один из которых был также доставлен в больницу с травмой.