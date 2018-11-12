Житель Москвы жестоко избил пенсионерку, кормившую кошек у подъезда
12 ноября 2018, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]
Житель Москвы жестоко избил пенсионерку, которая у подъезда одного из домов кормила кошек. Данную информацию в понедельник, 12 ноября, предоставили в Следственном комитете Российской Федерации.
Установлено, что 33-летний безработный мужчина беспричинно напал на 78-летнюю женщину у дома на 7-й улице Лазенки и начал ее избивать и душить. Впоследствии пенсионерка потеряла сознание, а нападавший сбежал.
Как сообщает ТАСС, пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы, переломы основания черепа и лицевого скелета и некоторые другие травмы. В отношении мужчины к настоящему моменту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Решается вопрос о его аресте.
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