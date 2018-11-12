Автобус опрокинулся в Новосибирской области

В Коченевском районе Новосибирской области накануне опрокинулся рейсовый автобус, в салоне которого находились 47 человек. Транспортное средство перевернулось после столкновения с грузовой машиной.

Представитель УГИБДД по региону отметил, что от удара автобус упал в кювет. В результате случившегося пострадали шесть человек, в частности, водитель. Известно, что одна женщина получила перелом предплечья, а у остальных были зафиксированы ушибы и сотрясение мозга.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.