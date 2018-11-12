В Норильске аварийную посадку совершил самолет, летевший из Москвы

В понедельник, 12 ноября, самолет, летевший из Москвы в Норильск, совершил аварийную посадку. Данные предоставила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Известно, что у Boeing 737-800 авиакомпании NordStar во время захода на посадку внезапно сработал датчик невыпуска закрылков. Как уточняет РИА "Новости", посадка прошла успешно. На борту воздушного судна находились 163 взрослых пассажира, 20 детей и 6 членов экипажа, никто не пострадал.

Сотрудники авиакомпании приняли решение обследовать самолет. Причины инцидента в настоящий момент устанавливают специалисты.