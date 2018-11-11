Леопард напал на школьницу в московском цирке
11 ноября 2018, 19:48 [ «Аргументы Недели» ]
Четырехлетняя девочка пережила нападение молодого леопарда в фойе цирка на Цветном бульваре. Она пришла туда вместе со своей сестрой-школьницей на экскурсию. Нападение случилось, когда дети с родителями ждали экскурсовода.
Мимо них в этот момент проходили дрессировщики с тигром и леопардом. Зверь, будучи на поводке и без намордника, бросился на девочку, порвал ей свитер и оцарапал. К счастью, девочка несильно пострадала, просто испугалась и заплакала, сообщает "МК".
По факту случившегося началась проверка в правоохранительных органах. Малышке придется пройти курс уколов от бешенства.
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