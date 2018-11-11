Леопард напал на школьницу в московском цирке

Четырехлетняя девочка пережила нападение молодого леопарда в фойе цирка на Цветном бульваре. Она пришла туда вместе со своей сестрой-школьницей на экскурсию. Нападение случилось, когда дети с родителями ждали экскурсовода.

Мимо них в этот момент проходили дрессировщики с тигром и леопардом. Зверь, будучи на поводке и без намордника, бросился на девочку, порвал ей свитер и оцарапал. К счастью, девочка несильно пострадала, просто испугалась и заплакала, сообщает "МК".

По факту случившегося началась проверка в правоохранительных органах. Малышке придется пройти курс уколов от бешенства.