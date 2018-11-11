Самолет, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске
11 ноября 2018, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня днем дальнемагистральный лайнер французских авиалиний, выполнявший рейс Париж – Шанхай, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за задымления в кабине пилотов.
Командир лайнера доложил диспетчерской службе о задымлении в кабине пилотов и запросил экстренную посадку, когда самолет находился в пространстве у границы России и Монголии. Диспетчер направил самолет в аэропорт Иркутска, взлетно-посадочные полосы которого в состоянии принять тяжелый дальнемагистральный лайнер.
Самолет благополучно совершил посадку в Иркутске, все 280 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы с борта. Сейчас пассажиров расселили в гостиницах аэропорта и города. Пострадавших среди них нет, передает РИА Новости.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес