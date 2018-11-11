Самолет, летевший из Парижа в Шанхай, экстренно сел в Иркутске

Сегодня днем дальнемагистральный лайнер французских авиалиний, выполнявший рейс Париж – Шанхай, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за задымления в кабине пилотов.

Командир лайнера доложил диспетчерской службе о задымлении в кабине пилотов и запросил экстренную посадку, когда самолет находился в пространстве у границы России и Монголии. Диспетчер направил самолет в аэропорт Иркутска, взлетно-посадочные полосы которого в состоянии принять тяжелый дальнемагистральный лайнер.

Самолет благополучно совершил посадку в Иркутске, все 280 пассажиров и членов экипажа были эвакуированы с борта. Сейчас пассажиров расселили в гостиницах аэропорта и города. Пострадавших среди них нет, передает РИА Новости.