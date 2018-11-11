В Москве проверяют Киевский и Белорусский вокзалы после звонков с угрозой взрыва

Специалисты экстренных служб Москвы проводят проверку Белорусского и Киевского железнодорожных вокзалов столицы после полученных анонимных сообщений о минировании и угрозе взрыва.

«Поступили звонки с угрозой взрыва на Киевском и Белорусском вокзалах. В настоящий момент специалисты экстренных служб проверяют все вокзальные помещения. Оба вокзала работают только на выход», - сообщили в экстренных службах столицы.

Также стало известно, что Белорусский вокзал эвакуирован полностью. Специалисты проводят полную проверку здания, сообщает РИА Новости.