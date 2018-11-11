В Москве ликвидирован пожар в металлическом ангаре
11 ноября 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
Пожар в металлическом ангаре, вспыхнувший в воскресенье по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 5, потушен. Как ранее писали АН, площадь пожара составила порядка двухсот квадратных метров.
Согласно сообщению на официальном сайте ГУ МЧС по городу Москве, после прибытия на место пожарных расчетов пожар был локализован, а еще через два часа полностью ликвидирован.
Напомним, огонь охватил одноэтажный металлический ангар. В ходе тушения возгорания частично обвалилась кровля сооружения. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес