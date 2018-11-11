В Москве ликвидирован пожар в металлическом ангаре

Пожар в металлическом ангаре, вспыхнувший в воскресенье по адресу улица Адмирала Корнилова, владение 5, потушен. Как ранее писали АН, площадь пожара составила порядка двухсот квадратных метров. Видео очевидцев: на месте пожара в московском ангаре слышны взрывы

Согласно сообщению на официальном сайте ГУ МЧС по городу Москве, после прибытия на место пожарных расчетов пожар был локализован, а еще через два часа полностью ликвидирован.

Напомним, огонь охватил одноэтажный металлический ангар. В ходе тушения возгорания частично обвалилась кровля сооружения. О пострадавших в результате ЧП не сообщалось.