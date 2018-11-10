В Санкт-Петербурге полностью сгорел гипермаркет

В Санкт-Петербурге сегодня утром произошел крупный пожар. Расположенный на Обводном канале, 118 гипермаркет сгорел дотла. К настоящему моменту пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.

Сегодня в 8.30 утра в экстренные службы Санкт-Петербурга поступила информация о пожаре в гипермаркете на Обводном канале. Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали из здания 100 человек – сотрудников магазина и покупателей.

Общая площадь возгорания составила 4800 квадратных метров. В начале одиннадцатого обрушилась крыша горящего гипермаркета, площадь обрушения составила 3200 квадратных метров..

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Гипермаркет сгорел дотла, частично удалось спасти склады. При пожаре пострадали два человека, сообщает ТАСС.

ФАН опубликовал видеозапись, сделанную очевидцем во время пожара.