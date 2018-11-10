В Санкт-Петербурге полностью сгорел гипермаркет
10 ноября 2018, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге сегодня утром произошел крупный пожар. Расположенный на Обводном канале, 118 гипермаркет сгорел дотла. К настоящему моменту пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание.
Сегодня в 8.30 утра в экстренные службы Санкт-Петербурга поступила информация о пожаре в гипермаркете на Обводном канале. Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали из здания 100 человек – сотрудников магазина и покупателей.
Общая площадь возгорания составила 4800 квадратных метров. В начале одиннадцатого обрушилась крыша горящего гипермаркета, площадь обрушения составила 3200 квадратных метров..
К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Гипермаркет сгорел дотла, частично удалось спасти склады. При пожаре пострадали два человека, сообщает ТАСС.
ФАН опубликовал видеозапись, сделанную очевидцем во время пожара.
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