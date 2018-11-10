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В подмосковной Электростали найдены мертвыми четыре человека
10 ноября 2018, 18:08 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в городе Электросталь Московской области в квартире обнаружены тела семьи из четырех человек без видимых признаков насильственной смерти. На месте происшествия работают органы следствия.
После того, как сегодня на улице Победы в подмосковной Электростали были обнаружены тела семейной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения, на место трагедии выехала оперативно-следственная группа. Изначально криминалисты предположили, что гибель семьи может носить криминальный характер.
На место происшествия прибыли также сотрудники газовой службы. Они произвели все необходимые замеры, чтобы исключить отравление семьи угарным газом. По результатам замера концентрации газовых примесей в воздухе утечка газа была исключена.
В ходе осмотра квартиры, где погибла семья, были изъяты имевшиеся в холодильнике продукты питания для проведения необходимых анализов. «По предварительной версии, они скончались в результате пищевого отравления», - приводит сообщение криминалистов ГСУСК РФ по Московской области РИА Новости.
СК РФ опубликовал видео, снятое в квартире, где обнаружили погибшую семью. К настоящему моменту стало известно, что семья считалась неблагополучной. Мать семейства недавно вышла замуж во второй раз. Обнаружил погибших ее первый муж, отец детей, пришедший их навестить.
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