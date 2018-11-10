Спасатели: в Петербурге существует угроза обрушения горящего гипермаркета

Официальный представитель ГУМЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка сообщил, что в горящем гипермаркете по-прежнему сохраняется угроза обрушения. Пожар начался рано утром в субботу, 10 ноября.

Согласно последней информации, огонь и горячий воздух деформировали несущие колонны здания. Специалисты в настоящий момент тушат очаги, а впоследствии начнут анализировать ситуацию с устойчивостью ТЦ, передает РИА "Новости".

Напомним, площадь пожара в гипермаркете "Лента" составила 4,8 тысячи квадратных метров. Кровля обрушилась на площади 3,2 квадратных метра. Были эвакуированы 100 человек, а остальные смогли выйти сами. Есть информация о пострадавших, однако их точное количество пока не установлено.