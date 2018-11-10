В петербургском супермаркете вспыхнул пожар на площади 5 тыс. кв.м

В одном из крупных супермаркетов Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на площади 5 тыс. кв. м. Согласно последней информации, происшествие случилось в доме номер 118 на Набережной Обводного канала.

В экстренных службах города отметили, что к настоящему моменту на площади 200 кв. м обрушилась кровля. В результате случившегося ни один человек не пострадал, передает РИА "Новости".

В оперативном штабе на месте ЧС уточнили, что из здания супермаркета были оперативно эвакуированы более 800 человек. Предварительной причиной возгорания считается неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.