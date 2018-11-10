"Мосгаз": взрыв газа не мог спровоцировать пожар в доме на юго-западе столицы

Утром в субботу в "Мосгазе" заявили, что взрыв бытового газа не мог спровоцировать пожар в жилом доме на юго-западе столицы. Ранее сообщалось о хлопке и последующем возгорании в одной из квартир.

Сотрудники "Мосгаза" прибыли на место происшествия, обследовали помещения и установили, что все элементы системы газоснабжения целые и работают исправно. Данные факты свидетельствуют о том, что причиной пожара не мог стать хлопок газа, передает РИА "Новости".

Сейчас специалисты устанавливают точную причину возникновения пламени. Известно, что пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.