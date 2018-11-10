"Мосгаз": взрыв газа не мог спровоцировать пожар в доме на юго-западе столицы
10 ноября 2018, 09:48 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу в "Мосгазе" заявили, что взрыв бытового газа не мог спровоцировать пожар в жилом доме на юго-западе столицы. Ранее сообщалось о хлопке и последующем возгорании в одной из квартир.
Сотрудники "Мосгаза" прибыли на место происшествия, обследовали помещения и установили, что все элементы системы газоснабжения целые и работают исправно. Данные факты свидетельствуют о том, что причиной пожара не мог стать хлопок газа, передает РИА "Новости".
Сейчас специалисты устанавливают точную причину возникновения пламени. Известно, что пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
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