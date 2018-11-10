В доме на юго-западе Москвы произошел хлопок газа, есть пострадавшие

Рано утром в субботу, 10 ноября, в жилом доме, расположенном на юго-западе Москвы, произошел хлопок газа. Соответствующую информацию сегодня предоставил источник в экстренных службах столицы.

Хлопок был зафиксирован в квартире на первом этаже дома номер 20 на улице Островитянова. Сначала сообщалось, что в результате случившегося пострадал один человек, который в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. Теперь стало известно о четырех травмированных гражданах, передает РИА "Новости".

Известно, что в жилом помещении были деформированы панели, а также оказались частично выбиты стекла. Из подъезда экстренно эвакуировали 25 человек. После хлопка газа вспыхнул пожар, который специалистам удалось ликвидировать к 06.52. Причины происшествия устанавливаются.