В Москве задержан водитель КАМАЗа, сбивший пешехода

Правоохранительные органы задержали водителя КАМАЗа, который накануне сбил пешехода и скрылся с места ДТП. По последней информации, пешеходом, скончавшимся на месте, оказался ребенок.

Полицейским удалось задержать человека, сидевшего за рулем грузовика. Он пройдет медицинское освидетельствование, которое установит, был ли мужчина пьян в момент аварии, передает РИА Новости.

Согласно видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РенТВ, десятилетний ребенок попал под колеса большегруза, выбежав на проезжую часть. Невероятно, но инцидент никак не отразился на поведении оказавшихся рядом прохожих.



