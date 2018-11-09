В Москве задержан водитель КАМАЗа, сбивший пешехода
9 ноября 2018, 22:59 [ «Аргументы Недели» ]
Правоохранительные органы задержали водителя КАМАЗа, который накануне сбил пешехода и скрылся с места ДТП. По последней информации, пешеходом, скончавшимся на месте, оказался ребенок.
Полицейским удалось задержать человека, сидевшего за рулем грузовика. Он пройдет медицинское освидетельствование, которое установит, был ли мужчина пьян в момент аварии, передает РИА Новости.
Согласно видеозаписи, оказавшейся в распоряжении РенТВ, десятилетний ребенок попал под колеса большегруза, выбежав на проезжую часть. Невероятно, но инцидент никак не отразился на поведении оказавшихся рядом прохожих.
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