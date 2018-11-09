На северо-западе Москвы КАМАЗ насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП

На северо-западе российской столицы произошло страшное ДТП: под колеса грузового автомобиля попал пешеход. Пострадавший погиб на месте, а водитель КАМАЗа скрылся с места аварии.

Инцидент произошел на Дубравной улице в районе дома №35. Как сообщает РИА Новости, в настоящий момент правоохранительные органы разыскивают водителя большегруза.