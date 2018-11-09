Москвич оказался в больнице после попытки сжечь таракана
9 ноября 2018, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]
Мужчину пришлось везти в больницу после попытки уничтожить таракана. Медики диагностировали у москвича серьезные ожоги верхних конечностей. Боролся с насекомым мужчина с помощью баллончика с газом и зажигалки.
Почему-то он не нашел способа получше, как сжечь паразита. От сильной вспышки у москвича ожоги рук II и III степени. Он перенес операцию.
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