Москвич оказался в больнице после попытки сжечь таракана

Мужчину пришлось везти в больницу после попытки уничтожить таракана. Медики диагностировали у москвича серьезные ожоги верхних конечностей. Боролся с насекомым мужчина с помощью баллончика с газом и зажигалки. Москвич попал в ожоговый центр из-за кота

Почему-то он не нашел способа получше, как сжечь паразита. От сильной вспышки у москвича ожоги рук II и III степени. Он перенес операцию.