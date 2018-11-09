СМИ: Кортеж премьеров Бельгии и Великобритании попал в ДТП

Кортеж, в котором передвигались премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и его британская коллега Тереза Мэй, попал в ДТП на автостраде в Бельгии. Пострадали двое сотрудников полиции.

Как сообщает издание DH.be, полицейские мотоциклисты врезались в оказавшуюся перед ними машину, после чего рухнули на шоссе. Их отправили в больницу.

Как сообщает РИА Новости, официальной информации об аварии от полиции пока нет.