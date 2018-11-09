СМИ: Кортеж премьеров Бельгии и Великобритании попал в ДТП
9 ноября 2018, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]
Кортеж, в котором передвигались премьер-министр Бельгии Шарль Мишель и его британская коллега Тереза Мэй, попал в ДТП на автостраде в Бельгии. Пострадали двое сотрудников полиции.
Как сообщает издание DH.be, полицейские мотоциклисты врезались в оказавшуюся перед ними машину, после чего рухнули на шоссе. Их отправили в больницу.
Как сообщает РИА Новости, официальной информации об аварии от полиции пока нет.
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