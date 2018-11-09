На полигоне в Самарской области взорвался боеприпас, есть пострадавшие

Несанкционированный взрыв боеприпаса произошел при его утилизации на полигоне в поселке Нагорный в городе Чапаевске. Четыре человека получили ранения, их доставили в местную больницу.

Обстоятельства взрыва и состояние пострадавших уточняются. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.