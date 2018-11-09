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Контролеры МРСК оказались грабителями
9 ноября 2018, 15:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Энергетики «МРСК Урала» предостерегают жителей Челябинской Южного Урала: под видом контролеров показаний счетчиков могут действовать грабители. Такие случаи уже есть в Кыштыме.
Владельцы квартир впускают контролеров для снятия показаний электросчетчиков, а затем обнаруживают, что пропали ценности или деньги.
Энергетики рассказали, как проверить сотрудника. Попросите показать служебное удостоверение контролера с его фото и должностью. Спросите номер телефона его рабочего места, позвоните туда и узнайте, правда ли там работает этот сотрудник, а также место, куда он отправился снимать показания.
Если вы видите подозрительных людей, которые работают от имени МРСК Урала, звоните в управление безопасности Челябэнерго по телефону (351)267-80-57.
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