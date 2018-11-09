Конфликт со стрельбой произошел в одном из колледжей Ногинска

В четверг, 8 ноября, в одном из колледжей Ногинска произошел конфликт со стрельбой. Посторонний молодой человек пришел в учебное заведение с пневматическим оружием и поссорился с охранником.

В подмосковном главке МВД отметили, что юноша не являлся учащимся колледжа, однако пытался пробраться в здание. В ходе конфликта с сотрудником охраны молодой человек выстрелил в воздух.

Как сообщает РИА "Новости", подозреваемый был задержан. В результате случившегося никто не пострадал. Есть данные о том, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, а в учебное заведение пришел, чтобы поговорить со своей знакомой.