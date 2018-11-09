В Волгоградской области перевернулся автобус, есть пострадавшие

Накануне вечером на трассе в Волгоградской области перевернулся автобус, совершавший рейс из Елани в Камышин. Среди пассажиров есть пострадавшие, в том числе – молодая беременная девушка.

«Восьмого ноября в 19.35 59-летний водитель рейсового автобуса Елань – Камышин по дороге со стороны села Коростино Котовского района в сторону Камышина на повороте не справился с управлением и совершил опрокидывание автобуса в левый кювет. В результате аварии в больницу Камышина доставили двух пассажирок – беременную 21-летнюю девушку и 54-летнюю женщину», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

У старшей из пострадавших пассажирок автобуса медики диагностировали закрытый перелом руки. За состоянием беременной девушки врачи сейчас наблюдают очень внимательно, поскольку у нее образовалась угроза выкидыша, врачи стараются не допустить этого.

Сотрудники автомобильной инспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, передает V1.