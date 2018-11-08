Фото тонущего у берегов Норвегии фрегата НАТО публикуют в соцсетях
8 ноября 2018, 16:28 [ «Аргументы Недели» ]
Фрегат "Хельге Ингстад" участвовал в учениях НАТО Trident Juncture (”Единый трезубец”) и направлялся на базу Хоконсверн. У берегов Норвегии он столкнулся с нефтяным танкером.
В Интернете опубликованы фотографии норвежского фрегата, который по всей видимости продолжает тонуть. На снимках видно, что он затоплен уже по палубу. Пользователи Сети шутят: "русских уже обвинили?"
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