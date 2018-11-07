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По очередному мэру Махачкалы тюрьма плачет?
7 ноября 2018, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что в рабочем кабинете врио главы города Махачкала Абусупьяна Гасанова прошли обыски. Оперативные мероприятия прошли в рамках дела о превышении служебных полномочий.
Сегодня с утра в приемной врио мэра Махачкалы появилось несколько человек в камуфлированной форме. Абусупьян Гасанов также находился в своем кабинете во время проведения обыска, обстановка сохранялась спокойная.
«Оперативные мероприятия и обыски в кабинете и доме Гасанова прошли в рамках дела о превышении полномочий в земельной сфере. Речь идет о статье 286 УК РФ. После обысков сотрудники ФСБ задержали Гасанова. По предварительной информации, его подозревают в хищении 40 миллионов рублей из городского бюджета», - пояснил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах Дагестана.
Абусупьян Гасанов стал врио мэра Махачкалы после ареста предыдущего главы – Мусы Мусаева. В январе текущего года Мусаев был арестован по обвинению в превышении служебных полномочий при выделении земельных участков. Чиновник признал свою вину и получил четыре года колонии общего режима.
Еще несколько занятных фактов: предшественник Мусы Мусаева на посту мэра Махачкалы Магомед Сулейманов был арестован за создание преступного сообщества и хищение 210 миллионов рублей, следствие по его делу еще идет и прирастает новыми эпизодами.
Еще ранее мэром Махачкалы был Саид Амиров. Его карьера закончилась пожизненным заключением за создание вооруженного преступного сообщества, организацию умышленного убийства и подготовку терактов.
Однако, тенденция. Невольно возникает беспокойство – может, с креслом в кабинете махачкалинского мэра что-то не так?
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