Суд оштрафовал москвича, устроившего дебош в самолете, на 320 тысяч рублей

Сегодня стало известно, что жителя Москвы, устроившего дебош на борту самолета, обязали выплатить штраф. Инцидент, о котором идет речь, произошел в августе текущего года.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения вел себя неадекватно во время полета из Москвы в Мирный. 32-летний пассажир бизнес-класса сначала вступил в конфликт с бортпроводниками, а после посадки воздушного судна вел себя агрессивно в дежурной части полиции.

Как сообщает в среду, 7 октября, СК на страничке в социальной сети Twitter, суд приговорил дебошира к штрафу в размере 320 тысяч рублей.