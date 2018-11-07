В бассейне в Подмосковье едва не утонул ребенок, возбуждено уголовное дело
7 ноября 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из домов отдыха, расположенных в Серпуховском районе Подмосковья, пятилетний ребенок едва не утонул в бассейне. В СК полагают, что сотрудники комплекса пренебрегали мерами безопасности.
Известно, что девочка, не умевшая плавать, по неустановленной причине оказалась в глубоком бассейне для взрослых людей. Ребенка успели вовремя вытащить из воды, однако ему потребовалась медицинская помощь. Как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", пострадавшая была выписана из больницы в день происшествия.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
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