В бассейне в Подмосковье едва не утонул ребенок, возбуждено уголовное дело

В одном из домов отдыха, расположенных в Серпуховском районе Подмосковья, пятилетний ребенок едва не утонул в бассейне. В СК полагают, что сотрудники комплекса пренебрегали мерами безопасности.

Известно, что девочка, не умевшая плавать, по неустановленной причине оказалась в глубоком бассейне для взрослых людей. Ребенка успели вовремя вытащить из воды, однако ему потребовалась медицинская помощь. Как сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня", пострадавшая была выписана из больницы в день происшествия.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.