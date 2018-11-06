Видео: в Пушкине горит склад на площади 900 квадратных метров
6 ноября 2018, 20:58 [ «Аргументы Недели» ]
Пожар начался на складе подмосковного города Пушкино вечером 6 ноября. Огонь уже охватил площадь в 900 квадратных метров, сообщают в областном управлении МЧС. О пострадавших не сообщается.
Сотрудники экстренных служб пытаются потушить огонь. Как рассказывают очевидцы, огонь перекинулся на здания автосервиса.
Сотрудники следственного комитета РФ во вторник опубликовали видео с места пожара в Кузбассе. Ранее сегодня стало известно, что в ходе возгорания погибли восемь человек, среди которых шестеро детей.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес