Мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете суда в Германии

Тело пожилого мужчины, который выступал в роли свидетеля, нашли в кабинке туалета районного суда в немецком городе Киль только через три дня после его смерти. Пенсионер скончался из-за сердечного приступа.

70-летний житель города Киль 29 октября пришел на судебное заседание, чтобы дать свидетельские показания по делу о серии подставных автомобильных аварий. Процесс отложили, так как ни свидетель, ни обвиняемый на заседании не появились. Дозвониться до свидетеля, по понятным причинам, не получилось.

Как сообщается, закрытая дверь туалета недоумения не вызывала, поскольку до этого ее часто блокировали из-за прорыва водопроводной трубы. Кроме того, 31 октября суд не работал из-за праздника Дня Реформации.