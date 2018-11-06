Москвич попал в ожоговый центр из-за кота

Врачи ожогового центра больницы имени Ф.И. Иноземцева в Москве приложили немало усилий, чтобы спасти мужчину, который опрокинул на себя кастрюлю с кипящим супом и получил при этом сильные ожоги.

Сообщается, что виной всему оказался кот, который с любопытством наблюдал за приготовлением хозяином себе еды, терся под ногами и проявлял всяческую активность. Мужчина снял кастрюлю с плиты, сделал шаг, наступил на домашнего любимца, упал на пол и опрокинул на себя все содержимое. Он получил тяжелый ожог третьей степени на площади 32% поверхности тела и попал в реанимацию.

Сейчас мужчина уже готовится к выписке.