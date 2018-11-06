Девочка, пострадавшая при нападении львицы в цирке, вышла из комы

Во вторник, 6 ноября, стало известно, что четырехлетняя девочка, пострадавшая от нападения львицы в цирке-шапито в Краснодарском крае, вышла из комы. Эту информацию предоставил отец ребенка.

Мужчина отметил, что его дочь уже вывели из комы и добавил, что "дела пошли в лучшую сторону". Папа девочки, при этом уточнил, что медики пока не дают никаких определенных прогнозов, однако состояние пострадавшей оценивается как стабильно тяжелое, передает ТАСС

Ранее сообщалось что посетительница цирка впала в кому после нападения хищника, а врачи решили искусственно поддерживать ее в этом состоянии.

Напомним, директор цирка был задержан.