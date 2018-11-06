На борту рейса Уфа–Москва произошла драка

Во вторник, 6 ноября, стало известно, что пассажиры самолета, летевшего из Уфы в Москву устроили драку на борту. Инцидент произошел в минувшую пятницу, однако информация появилась в СМИ лишь сегодня.

Конфликт вспыхнул между двумя мужчинами из-за того, что один из них облокотился на спинку кресла другого, вследствие чего второй начал испытывать дискомфорт. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, сначала между пассажирами возникла словесная перепалка, однако впоследствии она переросла в настоящую драку.

Известно, что самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево. У выхода дебоширов уже ждали сотрудники правоохранительных органов.