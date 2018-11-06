В Кузбассе рассказали о семье, почти в полном составе погибшей при пожаре
6 ноября 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын во вторник, 6 ноября, рассказал о семье, которая практически в полном составе погибла при пожаре в частном доме в городе Юрга.
Согласно последней информации, данная семья была благополучной и не состояла на учете. Кислицын подчеркнул, что причины возникновения пожара пока не установлены и добавил, что на месте работают специалисты. Он не исключил, что могли возникнуть проблемы с электропроводкой или же это произошло из-за неправильного использования печного оборудования, передает РИА "Новости".
Ранее сегодня стало известно, что при возгорании в деревянном доме погибли шестеро детей в возрасте от двух до двенадцати лет и двое взрослых.
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