В Иркутской области ребенок провалился под лед и погиб

В Иркутской области в минувший понедельник случилось происшествие на реке. Согласно последней информации осведомленных источников, девятилетний ребенок случайно провалился под лед и утонул.

Известно, что двое мальчиков и их восемнадцатилетний приятель гуляли по берегу реки и в какой-то момент решили выйти на лед. Один из школьников и юноша наступили на тонкий ледяной покров и провалились в воду, передает "Свободная пресса". Молодой человек смог самостоятельно выбраться на берег, однако получил общее переохлаждение организма и был доставлен в больницу.

Спасатели, прибывшие на место, начали искать ребенка, однако пока не смогли его найти. Как уточняют "Известия", поисковая операция продолжается.