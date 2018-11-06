Шесть детей погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
6 ноября 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
В городе Юрга Кемеровской области вспыхнул пожар в частном доме. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли шесть детей в возрасте до двенадцати лет и два взрослых человека.
В региональном управлении МЧС отметили, что сигнал о пожаре в доме поступил в 4.20 по местному времени. Через час пламя удалось ликвидировать. Впоследствии специалисты нашли в здании тела семи человек, в частности, пяти детей. Пострадали 42-летняя женщина и 12-летний мальчик, который позже скончался.
Источник в правоохранительных органах отметил, что все погибшие были членами одной семьи. Женщина, которой удалось выжить, лишилась матери, сожителя, троих детей и троих внуков.
Сейчас на месте пожара работают следователи, которые устанавливают, по какой причине в доме вспыхнул пожар, передает РИА "Новости".
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