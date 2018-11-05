Третьеклассник спас тонувшую девочку в Подмосковье
5 ноября 2018, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Серпуховском районе Подмосковья третьеклассник спас 5-летнюю девочку, тонувшую в бассейне парк-отеля «Дракино». Малышка отдыхала там со своими родителями, и на какое-то время куда-то пропала.
Родион Воронов начал нырять и быстро нашел девочку под водой, подняв ее на поверхность. Подоспевшие взрослые грамотно сделали искусственное дыхание и девочка пришла в себя. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, действия всех спасителей были очень своевременными.
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