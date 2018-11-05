В Геленджике во время парусной регаты перевернулись около 20 лодок

Все участники парусной регаты, проводимой 5 ноября в акватории Геленджика, были несовершеннолетними. Как рассказали организаторы, неожиданно погода переменилась, дети не справились с управлением и лодки перевернулись.

Как сообщил ТАСС президент Федерации парусного спорта Краснодарского края Сергей Захаров, сейчас все участники на берегу, на всех были специальные гидрокостюмы и спасательные жилеты. Но при этом у четырех участников регаты переохлаждение, сообщает ТАСС.

Для участия в геленджикской регате приехали более 650 спортсменов со всей страны и из Белоруссии.