Будьте осторожнее с лавочками: в Белоруссии находят в них иглы с кровью

В белорусском Солигорске мужчина нашел в скамейках иглы от шприцев в крови. Они были расположены так, что на них можно было легко напороться, садясь или облокачиваясь на спинку лавки.

Всего на нескольких лавочках найдено около десяти игл, рассказал мужчина в соцсети. Солигорец сообщил об опасной находке в полицию.

Теперь пользователи обсуждают, чем таким образом можно заразиться. Так что прежде чем сесть отдохнуть на лавочку - осмотрите ее на всякий случай.