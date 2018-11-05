Телеведущий из Ингушетии погиб в ДТП с грузовиком

Телеведущий телерадиокомпании "Ингушетия", автор юмористического шоу "Прайм тайм" Руслан Чахкиев погиб в дорожной аварии при столкновении с мусоровозом в городе Назрани сегодня ночью.

По данным МВД Ингушетии, авария произошла около полуночи, передает ТАСС. В числе погибших оказался также его друг Ибрагим Евлоев. Причины ДТП устанавливают специалисты.

Руководитель ансамбля "Сунжа" Умар Гулиев на своей странице в Facebook написал: "Лучше бы я не просыпался. Один из лучших выпускников - мой сын Руслан Чахкиев. О, АЛЛАХ, почему не я?".



