Видео: в ХМАО обрушился мост, есть погибшие

Два человека погибли и пять пострадали при обрушении находящегося на реконструкции моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. После обрушения моста упали «КамАЗ» и строительный кран.

Трагедия произошла в районе поселка Каркатеевы в 35 км от Нефтеюганска. Пострадавшие находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести. Мост находился на реконструкции, движения по нему не было. На месте работают все экстренные службы, ведется доследственная проверка.

Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места трагедии.